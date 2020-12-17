"Kamuya yararlı bir işte çalıştırmaya ilişkin işbirliği" protokolü imzalandı

Karabük Valiliği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında 'Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İşbirliği' protokolü Vali Fuat Gürel ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından imzalandı.

Karabük Valiliği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında 'Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İşbirliği' protokolü Vali Fuat Gürel ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından imzalandı.

Hazırlanan protokol ile Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce infaz ve takibi yapılan kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına hükmedilen yükümlülerin, kamu yararı için ücretsiz çalışmak üzere kamu kurumlarının hizmetine verileceğini ifade eden Vali Fuat Gürel, "Mahkemelerce verilen kararlara istinaden hükümlülerin temizlik, genel idare hizmetleri, bakım-onarım veya çevre düzenlemesi iş kolunda ücretsiz olarak kamu yararına çalışması hedefleniyor. Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında bulunan kişiler adliye, okul, cami gibi kamu kurum ve kuruluşlarımızda kamu yararına ücretsiz çalıştırılacaklar. Kamuya yararlı işte çalışma cezası alan yükümlülerimizin amaca uygun bir biçimde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Tören, Vali Fuat Gürel ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından protokolün imzalanması ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı