Kamu işçilerine zam son dakika! Ne kadar zam önerildi? Brüt net maaşa zam yapıldı mı?

Zam konusunun görüşülmeye başladığı bugünlerde Ne kadar zam önerildi? Brüt net maaşa zam yapıldı mı? Hükümetin zam teklifi ne kadar? sorularının yanıtları merak edildi. Hükümet kamu işçileri içi zam teklifini sundu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi.

Kamu işçilerine zam son dakika araması gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ne kadar zam önerildi? Brüt net maaşa zam yapıldı mı?

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM SON DAKİKA!

Son dakika: Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu. Buna göre brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3.750 - 4.000 TL arasında maaş alanlara ise 60 TL önerildi.

İşçilere yapılacak olan zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin lira fazlasını talep etti. Şu anda 3.750 olan brüt ücretin, 4. 800 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Hükümet ise brüt 3.577 TL ile 3.750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt 3.750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklif etti.