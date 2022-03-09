"Kamp ve Karavan İstanbul" doğa tutkunlarını bekliyor

İSTANBUL (AA) - CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen "Kamp ve Karavan İstanbul" başlıklı fuar, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin bir araya geldiği fuar, 13 Mart'a kadar açık olacak.

Özellikle son dönemde kalabalığı giderek artan şehirlerin ve alternatif tatil anlayışlarının ön plana çıkmasıyla karavan, kamp, doğa ve su sporlarına ilgi arttı.

Bu ilgiyi odağına alan fuarda, her türlü kamp malzemesinden doğa ve su sporlarına dair her türlü ürün grubu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Son dönemde dikkat çeken ve beğeni kazanan "tiny house" (taşınabilir ev) örnekleri de fuarda yer aldı. Taşınılabilir ev, fuara özel olarak tasarlanarak, iki günde tamamlandı.

Bu yıl fuarda amatör denizciler için de tekneler ilk kez sergileniyor, özel üretim çekme karavanlar da ilgi görüyor.

Kamp ve Karavan İstanbul, aynı zamanda YouTuber ve gezginleri ağırlıyor. Sosyal medyanın ünlü isimleri fuardan canlı yayınlar gerçekleştiriyor.

Aralarında "Doğada Hayatta Kalma ve Yaşam", "Seyahat ve Kamp", "Temel Kampçılık Eğitimi", "Dağcılığın Temel Kuralları" ile "Doğa Sporları Karavan ve Gezi" konusunun bulunduğu çok sayıda söyleşi de fuar boyunca gerçekleştirilecek.

Fuar ve etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye "campandcaravanistanbul.com" adresinden ulaşılabilir.