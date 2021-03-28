Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
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Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir otobüs firması ile İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavinin tepkisiyle karşılaştı. "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilen kadına otobüste temizlik yaptırıldı.

İstanbul'dan Bartın'a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti. Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

"TEMİZLEMEDEN SENİ İNDİRMEYİZ"

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Kendisine yapılan baskı nedeniyle kadın utana sıkıla yerleri temizlerken, bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu. Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, kadın yolcunun yaşadıkları ise onur kırıcı olarak ifade edildi.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (22)
EXCALİBUR CABBAR: Milletin pisliğini başkası çekmek zorunda değil kendi cocugunun pisligini temizlesin bi zahmet, oh ne güzel heryere pisleyelim başkasi temizlesin
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GERCEKCİ: Niye temizliyen otobüs görevlisi insan degilmi .kaldiki kendi cocugunun kusmasini silsin bunda ne var
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SMH: adı üstünde görevli onun işi bu bunun için para alıyor
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