Kameraları unutan patron, sekreteriyle cinsel ilişkiye girince ortalık karıştı!
Çin'in Guangzhou şehrinde telekonferans sırasında kameraların açık olduğunu unutan patron ve sekreterinin cinsel ilişkiye girmesi çok konuşuldu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki çalışan ise tutuklandı.
Çin'in Guangzhou şehrinde bulunan bir şirkette çok konuşulacak bir olayyaşandı. Bayi toplantısında sekreteriyle cinsel ilişkiye giren patron telekonferans kameraları açık unutunca olanlar oldu.Konferans kameralarının kapalı olduğunun patron ve kadın çalışanın ilişkiye girdiği anları bütün çalışanlar izledi.
"ŞİRKETİMİZİN REKLAMINI YAPMAK İSTEDİK"
İki çalışan ise patronuyla sekreterinin ilişkiye girdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Olay sonrası patronun dava açtığı çalışanlar tutuklandı.Çalışanlar ifadelerinde kötü amaçlarının olmadığını şirketlerinin reklamını yapmak için görüntüleri sosyal medyada paylaştıklarını iddia etti.
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