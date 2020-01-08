Kalpleri Küçük, bağışları büyük
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Kalpleri Küçük, bağışları büyük

Emirbeyazıt İlkokulu öğrencileri çocuk kıyafetlerinden oluşan yardım kolilerini elele butik mağazasına bağışladılar. Minik öğrencilerin bağışladığı kıyafetler elele butik aracılığı ile ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

08.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:47
Kalpleri Küçük, bağışları büyük

Emirbeyazıt İlkokuluna giderek duyarlı davranışlarından dolayı minikleri tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı , "Çocuklarımız büyük bir farkındalık yaratarak kendileriyle aynı imkâna sahip olamayan kardeşleri için kıyafet bağışında bulundular. Bu hassasiyetleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bu kıyafetler ile ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzleri gülecek. Yapılan yardımların en doğru adreslere ulaşmasını sağlayan butik mağazamız da halkımızın dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla her geçen gün daha da büyüyor. Durumu yerinde olan tüm vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyorum. Çünkü hayırsever vatandaşlarımızın bağışları sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yüzleri gülüyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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