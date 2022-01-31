Kalp Yarası Hande kim? Kalp Yarası 'Hande' Merve Çağıran kim, kaç yaşında, nereli?

Kalp Yarası Hande kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Antakyalı iki farklı ailenden olan Hande ve Ayşe'nin aşk hikayesini konu alan dizi heyecanla bekleniyor. ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasının başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Hande kimdir? Merve Çağıran kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

KALP YARASI HANDE KİMDİR?

Hande çok zengin Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş olmanın zaaflarıyla maluldür. New York'ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzade'lerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Antakya'da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Merve Çağıran,10 Kasım 1992 tarihinde Balıkesir'de doğan Türk oyuncudur. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yaptı.

Rol aldığı dizi ve filmler

2010 Tek Türkiye Sevda

2012 Farklı Desenler Vicdan

2013 Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar Aleyna

2013 - 2014 Şefkat Tepe Dicle

2013 - 2014 Ötesiz İnsanlar Hazal

2014 Hıyanet Sarmalı Beyza

2014 Kaçak Gelinler Güneş

2014 - 2015 Küçük Gelin Havin

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Janset

2016 - 2017 Aşk Laftan Anlamaz İpek

2017 Kalp Atışı Dr. İpek Erdem

2018 - 2019 Çarpışma Meral

2019 - 2020 Çocuk Akça Yılmaz

2021- Kalp Yarası Hande Velioğlu

2016 İkimizin Yerine Sevil

2017 Fi Ceren Puhu TV

MERVE ÇAĞIRAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merve Çağıran, 1992 doğumlu olup 29 yaşında ve Balıkesirlidir.

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