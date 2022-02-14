Kalp Yarası final mi yapıyor? Kalp Yarası bitecek mi?

Kalp Yarası final mi yapıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının favori yapımları arasında yer alan Kalp Yarası dizisinin final tarihi merak ediliyor. Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

KALP YARASI FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarından geçtiğimiz Haziran ayında yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan yapımı olarak ekranlara gelen Kalp Yarası, dizisiyle ilgili kanal yönetimi final kararı aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi 4 hafta sonra ekranlara veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta 28. bölümü ekrana gelen dizinin 32. bölümde final yapmasına karar verildi. Dizinin finali ise 21 Şubat'ta yayınlanacak.

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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