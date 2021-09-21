Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunan aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşımakta. Kalp Yarası final mi olacak? Kalp Yarası dizisi final mi yapıyor? ATV'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinin izleyicileri bu soruları merakla araştırıyor. Peki, Kalp Yarası final mi yapacak? Kalp Yarası dizisi final mi olacak? Kalp Yarası neden final yapıyor? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KALP YARASI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kalp Yarası dizisi hakkında ise final yapacağına dair resmi bir açıklama henüz bulunmamakta. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KALP YARASI DİZİSİ KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunan aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşımaktadır.

Kalp Yarası dizinde başrolleri Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor.

Haberler.com - Gündem