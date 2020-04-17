Kalp krizinden hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kalp krizinden hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Kalp Krizi, İzmir, Güncel

Kalp krizinden hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de görev yaptığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Ercüment Tarcan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

17.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:08
Kalp krizinden hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de görev yaptığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Ercüment Tarcan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tarcan için ilk tören, 34 yıldan bu yana görev yaptığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapıldı.

Türk bayrağına sarılı naaşın, hastane bahçesine getirilmesi sırasında, Tarcan'ın mesai arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Tarcan'ın eşi Banu ve kızı Dilahan Tarcan taziyeleri kabul etti.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, törende yaptığı konuşmada, bir hekim olarak Tarcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Mesai arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Tarcan'ın naaşı, Karabağlar ilçesinde bulunan Hacı Fatma Tatari Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Tarcan, 13 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Batuhan Tarcan'ın Buca Kaynaklar Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi.

Olay

Dün görev yaptığı hastanede kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Doç. Dr. Ercüment Tarcan, arkadaşlarının yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Ercüment Tarcan, sırasıyla Isparta Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı.

Tayininin 1986 yılında İzmir'e çıkmasının ardından İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde göreve başlayan Tarcan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Kalın, 'Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?' sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır...
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın 'Acilen klinik testlere alınmalı' dediği Dornaz Alfa nedir?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Kibariye Ece Erken Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Kalp krizinden hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 20:04:11. #1.15#
title