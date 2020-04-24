Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu
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Kalp Krizi, Cide, 3. Sayfa, Haber

Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu Kastamonu'nun Cide ilçesinde alışveriş için pazara gelen vatandaş, bir anda kalp krizi geçirerek oturduğu sandalyeden yere yığıldı.

24.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:25
Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde alışveriş için pazara gelen vatandaş, bir anda kalp krizi geçirerek oturduğu sandalyeden yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşın kalp masajıyla kalp krizi geçiren şahıs hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Ramazan ayı alışverişi yapmak için halk pazarına giden Hüseyin Ay, aniden fenalaştı. Oturduğu sandalyenin üzerinden yere yığılan Hüseyin Ay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Çevrede bulunan bir vatandaşın kalp masajıyla Hüseyin Ay, geri döndürülerek hayata tutundu. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Hüseyin Ay, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin Ay'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

Kaynak: İHA

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