Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti İslahiye ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koçcağız Mahallesi Muhtarı Halil Akkaya toprağa verildi.

İslahiye ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koçcağız Mahallesi Muhtarı Halil Akkaya toprağa verildi.

Koçcağız Mahallesi Muhtarı Halil Akkaya (68) evinde fenalaşarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede Akkaya'nın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akkaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akkaya'nın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenilen Akkaya'nın iki dönemdir mahallesinde muhtarlık yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA