Kalkım'da bir hafta halk pazarı kurulmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kalkım'da bir hafta halk pazarı kurulmayacak

27.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:51
Kalkım'da bir hafta halk pazarı kurulmayacak

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde pazar günü düzenlenen halk pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle yapılmayacağı açıklandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde pazar günü düzenlenen halk pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle yapılmayacağı açıklandı.

Kalkım Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımız tarafından alınan karar gereği Beldemiz ve çevresinde görülen korona virüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Beldemizde Pazar günleri kurulmakta olan Halk Pazarı bir hafta süreyle kurulmayacaktır. Her zamankinden daha temkinli davranarak bu salgın hastalığa karşı hep birlikte siper alıp, birlikle mücadele etmeliyiz. Lütfen zaruri ihtiyaçlar dışında evlerimizde kalmaya devam edelim. Dışarıya çıktığımızda mesafe, maske ve hijyen kuralına lütfen uyalım" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Kalkım'da bir hafta halk pazarı kurulmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gelibolu'da 14 gün süreyle halk pazarı kurulmayacak
Gelibolu'da 14 gün süreyle halk pazarı kurulmayacak
Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak
Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak
Hayvan Pazarları hafta sonu açık olacak
Hayvan Pazarları hafta sonu açık olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Kenan Işık Cem Yılmaz Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalkım'da bir hafta halk pazarı kurulmayacak - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:51:40. #1.14#
title