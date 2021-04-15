Kalifikasyon ne demek? Kalifikasyon TDK anlamı nedir?

Son günlerde tartışmaların odağında olan "Kalifikasyon ne demek, Kalifikasyon TDK anlamı nedir?" Sorusu merak ediliyor. Kalifikasyon kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'kalifikasyon ne demek ne anlama geliyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Kalifikasyon nedir? Kalifikasyon TDK anlamı nedir?