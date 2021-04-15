Kalifikasyon ne demek? Kalifikasyon TDK anlamı nedir?
Son günlerde tartışmaların odağında olan "Kalifikasyon ne demek, Kalifikasyon TDK anlamı nedir?" Sorusu merak ediliyor. Kalifikasyon kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'kalifikasyon ne demek ne anlama geliyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Kalifikasyon nedir? Kalifikasyon TDK anlamı nedir?
Günlük hayatın içerisinde, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor.
KALİFİKASYON NE DEMEK?
Kalifikasyon, niteliklilik, nitelikli olma durumu anlamına gelmektedir.
Kalifikasyon, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
Kalifikasyon kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Niteliklilik