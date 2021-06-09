"Kalıcı bronzluk için doğal ve nemlendirici özelliği olan yağları tercih edin"
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"Kalıcı bronzluk için doğal ve nemlendirici özelliği olan yağları tercih edin"

'Kalıcı bronzluk için doğal ve nemlendirici özelliği olan yağları tercih edin'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

"Kalıcı bronzluk için kakao ve Hindistan cevizi yağı kullanın" – Bilinçsiz bronzlaşmanın cildin zarar görmesine neden olacağını belirten Dr. Ebru Koç, "Doğal, nemlendirme özelliği olan kakao yağı ve hindistan cevizi yağı ile kalıcı bronzluk elde etmek mümkün.

"Kalıcı bronzluk için kakao ve Hindistan cevizi yağı kullanın"

– Bilinçsiz bronzlaşmanın cildin zarar görmesine neden olacağını belirten Dr. Ebru Koç, "Doğal, nemlendirme özelliği olan kakao yağı ve hindistan cevizi yağı ile kalıcı bronzluk elde etmek mümkün. Ancak cilt sağlığınız için güneşin en tepede olduğu öğlen 11.00-15.00 saatleri arasında güneşlenmemelisiniz" uyarısında bulundu.

Yazın gelmesi ile uzmanlar, bilinçsizce bronzlaşmak için uzun süre güneşlenmek konusunda uyarılara başladı. AksuVital Ar-Ge Merkezi Sorumlusu Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, özellikle bilinçsiz bronzlaşmanın cilde, düşünülenden çok daha fazla zarar verebileceğinin altını çizerek güneşin en tepede olduğu öğlen 11.00-15.00 saatleri arasında güneşlenmenin riskli olduğunu hatırlattı.

DOĞAL VE NEMLENDİRME ÖZELLİĞİ OLAN YAĞLARI TERCİH EDİN

Dr. Koç, "Bilinçli bir şekilde bronzlaşmak çok önemli. Aksi takdirde birçok cilt sağlığı problemi karşımıza çıkabilir. Bunun için güneşin en tepede olduğu saatlerde güneşlenmemek ve güneşlenirken de doğal, E vitamini açısından zengin olan ve nemlendirici özelliği olan yağlar kullanmak önemlidir. Örneğin kako yağı ve hindistan cevizi yağı bu özellikleri sahip olan, tercih edilebilir iki doğal yağdır. Bronzlaştırırken aynı zamanda nemlendiren kakao yağı, kalıcı bronzlaşmak isteyenlerin mutlaka kullanması gereken bir yağdır. Yıl boyunca bronzluğunuzu korumak istiyorsanız mutlaka her gün cildinizi nemlendirmelisiniz. Yağın doğal olması çok önemli. Bu yüzden ürettiğimiz, AksuVital Shiffa Home Kakao Yağı, SheaButter Yağı ve Hindistan Cevizi yağını önerebilirim. Bu yağlar, cildinizi hem nemlendirir hem de soyularak kötü görünmesine engel olacaktır. Güneşlendikten sonra duş almanız ve nemlendirici kullanmanız, güneş altında nemini kaybetmiş cildinize nemini yeniden kazandırır ve rahatlamasını sağlar" diye konuştu.


'Kalıcı bronzluk için doğal ve nemlendirici özelliği olan yağları tercih edin'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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