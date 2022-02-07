Kale Kaymakamlığı, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Haberler
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Kale Kaymakamlığı, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

AA, Mustafa Emeksiz - Güncel
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Kale Kaymakamlığı, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere hediye verdi.

Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere hediye verdi.

Başarılı öğrencileri kaymakamlıkta kabul eden Şahin, başarının sağlanmasında katkısı olan okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Şahin, öğrencilerin salgına rağmen özveri ile çalışıp büyük mesafe aldıklarını kaydederek, "Öğrencilerimizle beraber velilerimiz de çok büyük çaba sarf ettiler. Öğrenme günlük elde edilen bir olgu değildir. Öğrenme hayat boyu devam eden, uzun soluklu bir çalışma gerektirir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

AA / Mustafa Emeksiz - Güncel

Abdulkadir Şahin, LGS, Güncel, Haber

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