Kale Kaymakamı Şahin, pazar yerinde dezenfektan ve maske dağıttı
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Kale Kaymakamı Şahin, pazar yerinde dezenfektan ve maske dağıttı

Kale Kaymakamı Şahin, pazar yerinde dezenfektan ve maske dağıttı
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde yapılan denetime katıldı.

Denizli'nin Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde yapılan denetime katıldı.

Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşla sohbet eden, uyarılarda bulunan Şahin, maske ve dezenfektan dağıttı.

Şahin, AA muhabirine, halk sağlığını koruyabilmek, vatandaşların salgından zarar görmeden süreci atlatabilmesi adına ilk günden beri var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Temizlik ve hijyen çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızı bilgilendirip bilinçlendirerek onların sağlık ve sıhhatini korumaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda özverili ve gayretli davranmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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