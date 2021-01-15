Kale'de Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı
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Kale'de Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

15.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:34
Kale'de Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Denizli'nin Kale ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, kış mevsimi ve salgın dolayısıyla sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.

Denizli'nin Kale ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, kış mevsimi ve salgın dolayısıyla sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.

İlçede hayırseverlerin desteği ile yem ve ekmek temin eden Ülkü Ocakları üyeleri, yiyecekleri belirli merkezlerde oluşturdukları beslenme noktalarında sokak hayvanlarına dağıttı.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Özkan Nakcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kış şartları ile salgın döneminde sokak hayvanlarının yiyecek bulma konusunda sıkıntı çektiğini belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak amacı ile ekip arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Nakcı, şunları söyledi:

"İlçe sınırlarında iki bölgeye bayat ekmek kutusu koyduk. Bu kutulara aldığımız ekmekleri bıraktık. Sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen vatandaşımıza da bunlardan bıraktık. Kedi ve köpeklerin yanı sıra belirli noktalara kuşlar için yem koyduk. Yaşamakta olduğumuz kış mevsimi ve pandemi döneminde sahipsiz sokak hayvanlarının yem ve yiyecek bulmaları zorlaştırıyor. Destek verenlerden Allah razı olsun. Sokak hayvanlarının karınlarını doyurmalarını sağlamanın yanı sıra vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetini artırarak farkındalık oluşturmak istedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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