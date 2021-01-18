Kale'de semt pazarında dua geleneği devam ettiriliyor
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Kale'de semt pazarında dua geleneği devam ettiriliyor

18.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:03
Kale'de semt pazarında dua geleneği devam ettiriliyor

Denizli'nin Kale ilçesinde haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında "pazar duası" geleneği devam ediyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında "pazar duası" geleneği devam ediyor.

İlçede yıllardır cumartesi kurulan semt pazarı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pazartesi kurulurken semt pazarı, Kaymakam Abdulkadir Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç'ın katılımıyla dua eşliğinde açıldı.

Pazarda tezgah açan pazarcılar belediye hoparlörlerinden bir din görevlisinin okuduğu pazar duası ile sergilerini açtı.

Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pazar duasının amacı, esnafın birbirlerine hayırlı işler dileyerek, kaynaşmasını sağlamak. Biz de bugün protokol üyelerimizle katılarak İlçe Müftümüz Ali Güler eşliğinde dua ile pazar açma geleneğini sürdürüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da Ahi teşkilatlarında olduğu gibi, bol kazanç getirmesi ve bereketli olması için esnafın pazarın açılışını dualar eşliğinde yaptığını belirtti.

Pazar duası geleneğinden pazarcıların memnun olduklarını belirten Sağınç, bu geleneği devam ettireceklerini söyledi.

Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sağınç ile ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Yasin Arkalı, Emniyet Amiri Muhammet Talha Tutar, Mili Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve diğer protokol üyeleri, pazarcı esnafını ziyaret etti, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Kaymakam Şahin, esnaf ile sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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