Kale'de ilçesinde yağmur duası ve hayrı yapıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde çiftçiler, bu yıl yağışın yeterli miktarda düşmemesi nedeniyle yağmur duası ve hayrı yaptı.

Denizli'nin Kale ilçesinde çiftçiler, bu yıl yağışın yeterli miktarda düşmemesi nedeniyle yağmur duası ve hayrı yaptı.

Hürriyet Mahalle Muhtarlığı tarafından bir parkta düzenlenen programda Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Daha sonra ilçe müftüsü tarafından yağmur duası yapıldı.

Mahalle Muhtarı Halil Pekgüzel, çiftçiler için yağmurun düşmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "İnşallah, dualarımız kabul olur ve Allah bizlere bol yağmur verir, bu sıkıntılı günlerimiz geçer." dedi.

Programa yemek hayrı da yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz