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Kale'de dil söyleşisi düzenlendi

AA, Mustafa Emeksiz - Güncel
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Kale'de dil söyleşisi düzenlendi

Kale Kaymakamlığı tarafından Düzenlenen Geleneksel Kale Söyleşileri kapsamında Türklerin Dil Yapıları konulu söyleşi düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı tarafından Düzenlenen Geleneksel Kale Söyleşileri kapsamında Türklerin Dil Yapıları konulu söyleşi düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, Moğolistan'dan Balkanlar'a uzanan coğrafyada Türk izlerine ve dil yapılarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kale ilçesinin dil açısından özgün bir ağıza sahip olduğunu, bu konuyu doktora tezi olarak araştırdığını aktaran Tok, "Doktora tezim Denizli dil ağızları üzerine idi. Kale ve mahalleleri de tezimin içindeydi. Eski tarihlerin dil özeliklerini yaşatan bir bölgedir Kale. Ata topraklarımızdan buraya gelirken yazı dili unutulmuş konuşma dili devam etmektedir. Bu kelimelerin kaybolmaması lazım." diye konuştu.

AA / Mustafa Emeksiz - Güncel

Pamukkale Üniversitesi, Moğolistan, Balkanlar, Türk, Güncel, Haberler

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