Kale bölgesinin turizme açılışı öncesinde altyapı ve üstyapı için hummalı çalışma
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Kale bölgesinin turizme açılışı öncesinde altyapı ve üstyapı için hummalı çalışma

Nevşehir Kalesi etrafındaki kayadan oyma yamaç yerleşim merkezinin turizme açılışı öncesinde Nevşehir Belediyesi kale etrafındaki hummalı çalışmasını gece gündüz sürdürüyor.

Kale bölgesinin turizme açılışı öncesinde altyapı ve üstyapı için hummalı çalışma
03.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:49

Belediye ekipleri şimdi de Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif bağlantı yolunda yapılacak olan sıcak asfalt serimi öncesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "Şehrin kaderini değiştirecek" dediği Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması için geri sayım başladı.

Bir süre önce yamaç yerleşim merkezi içerisinde ahşap yürüyüş parkurlarını ve kayadan oyma mekanların aydınlatma çalışmalarını tamamlayan Nevşehir Belediyesi, her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesinin hedeflendiği yamaç yerleşim merkezinin etrafında da hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Kale etrafında otopark alanları oluşturarak çevre düzenleme çalışmaları yapan ve Meryem Ana Kilisesi ve Çanlı Kilise yollarında iyileştirme çalışmaları başlatan Nevşehir Belediyesi, bir yandan da bölgeye gelecek olan turistlerin ulaşım sorunu yaşamaması için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Niğde YoluKavşağı'na ve TUİK Kavşağı'na ulaşan yolun sıcak asfalt serimine hazırlanıyor.

Sıcak asfalt serimi öncesinde, gelecek yıllarda altyapı için yeni kazı çalışmaması gerçekleştirilmemesi amacıyla bu bölgede bulunan ve Kahveci Dağı eteklerindeki su depolarından gelerek 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini besleyen içme suyu hattını yenileyen belediye ekipleri, buradaki eski asbestli borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu amaçla 3 ayrı noktada sabaha kadar sürecek olan çalışmalarını denetleyerek, sahadaki belediye personellerine kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Nevşehir Kalesi etrafındaki kayadan oyma yamaç yerleşim merkezinin yakın bir zamanda turistlerin ziyaretine açılacağını ve bu bölgenin şehir ekonomisine ve istihdama ciddi katkılar sağlayacağını kaydeden Arı, şehir merkezini turizme hazırlamak için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Bölge ve ülke turizmine de ciddi katkılar sunacak olan bu bölgenin turizme açılması öncesinde kale etrafında ve şehir merkezinden kaleye bölgesine ulaşım sağlayan yollarda yoğun bir altyapı ve üstyapı çalışması yaptıklarını vurgulayan Arı, "Yamaç yerleşim merkezi içerisinde aydınlatma ve gezi güzergahı oluşturma çalışmalarımızı tamamladık. Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda da iyileştirme çalışmalarına başladık.Ayrıca kale etrafında otopark alanları oluşturarak çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden gelerek Niğde Kavşağı'na ve TUİK Kavşağı'na uzanan yolun sıcak asfalt olması için çalışmalara başladık. Asfalt serimi öncesinde de altyapıyı sağlamlaştırıyoruz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayabilmek için ekiplerimiz sabaha kadar burada çalışacak. Bu şehre hizmet etmek, bu şehri kalkındırmak ve halkımızın beklentilerine cevap verebilmek için tüm gücümüzle sahadayız. " dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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