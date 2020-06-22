Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada (2)
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Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada (2)

BİNADAN DAHA ÖNCE DE BETON PARÇASI DÜŞMÜŞİzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yaya, yakınına düşen beton parçası nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada (2)
22.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:02

BİNADAN DAHA ÖNCE DE BETON PARÇASI DÜŞMÜŞ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yaya, yakınına düşen beton parçası nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Esnaftan sıkma meyve suyu satan Yusuf Çolak (56), olayın ucuz atlatıldığını söyledi. Beton parçasının düştüğü apartmanın zemin katında giyim mağazası işleten, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Yavuz (44) ise daha önce 3'üncü katın balkonundan beton parçası düştüğünü belirtti. Bu sabah da beton parçası düştüğünü anlatan Yavuz, konuyu apartman yönetimine ilettiğini, önlem alınmasını istediğini kaydetti. Apartmanda oturan, evli ve 3 çocuk babası Mustafa Çil (70), daha önce de apartmandan beton parçalarının yola düştüğünü belirterek, yöneticinin sorunu gidermek için çalışma yapılacağını söylediğini dile getirdi. 

Kadir ÖZEN/İZMİR,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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