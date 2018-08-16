"Kalçalarını Görelim" Sözleriyle Gündeme Gelen Aşkım Kapışmak, Danla Bilic'ten Şikayetçi Oldu

Televizyon programlarında yaptığı konuşma ve yorumlarıyla dikkat çeken yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak ile gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic'le birbirine girdi. İddialara göre Danla Bilic ismiyle tanınan ve çektiği makyaj videoları ile tanınan Akdemir, bir süre önce Youtube'da Aşkım Kapışmak için 'şeref yoksunu, karaktersiz' ifadelerini kullandı.

DANLA'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Danla Bilic'in kendisi hakkında söylediklerini duyan Aşkım Kapışmak, mahkemeye giderek "Şeref yoksunu, karaktersiz" diyen Danla'dan şikayetçi oldu. Kapışmak, İstanbul Aile Mahkemesi'ne korunma talepli dava dilekçesi verdi.

"KALÇALARINI GÖRELİM"

Geçtiğimiz aylarda ise Neslihan Damla Akdemir hakkında kişilik analizi yapan Aşkım Kapışmak, ünlü Youtuber'a 'kalçalarını görelim' diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.