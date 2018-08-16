"Kalçalarını Görelim" Sözleriyle Gündeme Gelen Aşkım Kapışmak, Danla Bilic'ten Şikayetçi Oldu
Danla Bilic hakkında "Kalçalarını görelim" diyerek tartışmanın fitilini ateşleyen Aşkım Kapışmak, kendisine "Şeref yoksunu, karaktersiz" diyen Bilic'ten şikayetçi oldu.
Televizyon programlarında yaptığı konuşma ve yorumlarıyla dikkat çeken yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak ile gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic'le birbirine girdi. İddialara göre Danla Bilic ismiyle tanınan ve çektiği makyaj videoları ile tanınan Akdemir, bir süre önce Youtube'da Aşkım Kapışmak için 'şeref yoksunu, karaktersiz' ifadelerini kullandı.
DANLA'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Danla Bilic'in kendisi hakkında söylediklerini duyan Aşkım Kapışmak, mahkemeye giderek "Şeref yoksunu, karaktersiz" diyen Danla'dan şikayetçi oldu. Kapışmak, İstanbul Aile Mahkemesi'ne korunma talepli dava dilekçesi verdi.
"KALÇALARINI GÖRELİM"
Geçtiğimiz aylarda ise Neslihan Damla Akdemir hakkında kişilik analizi yapan Aşkım Kapışmak, ünlü Youtuber'a 'kalçalarını görelim' diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.
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HİKAYEDEN BİR BAYAN BİR ADAMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BOŞ İNSANLAR BOŞ ŞEYLER KONUŞURCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ahlak kalmamış. sen kadına nasıl böyle birşey söylersin. bir de gidip şikayet etmiş.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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SALAK SALAK HABERLERCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu haber mi şimdi teAllahııımmm . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır