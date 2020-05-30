Kalacak yeri olmadığı için sığındığı camide mahsur kaldı Bursa'da kalacak yeri olmadığı için camiye sığınan şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan camide mahsur kaldı.

Bursa'da kalacak yeri olmadığı için camiye sığınan şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan camide mahsur kaldı. Polisi arayarak yardım isteyen şahıs, cami görevlisinin kapıyı açmasıyla kurtuldu.

Olay, Şehreküstü Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir haftadır ailesiyle tartıştığı için sokakta kalan M.S., park ve kahvelerde barınıyordu. M.S, cuma akşamı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan camiye giderek gizlendi. Gece boyunca camide kalan M.S, sabahın ilk ışıklarıyla dışarı çıkmak istedi. Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hesaba katmayan M.S., cami kapıları açılmayınca içeride mahsur kaldı. Bir süre bağırarak dışarı çıkmak için yardım isteyen M.S, sesini kimseye duyuramayınca polisi aradı.

Olay yerine gelen basın mensuplarından yardım isteyen M.S. bir an önce camiden çıkmak istedi. Basın mensuplarının telefon ile ulaştığı cami görevlileri kısa sürede gelip kapıyı açtı. Bir süre cami imamıyla konuşarak duruma anlatan M.S, daha sonra bölgeden ayrılarak uzaklaştı.

"Kalacak yerim olmadığı için camiye geldim"

Ailesiyle tartıştığı için bir haftadır sokaklarda yattığını ifade eden M.S, "Kalacak yerim olmadığı için sokakta ve kahvelerde kalıyordum. Cuma akşamı camiye geldim ve üst kata çıktım. Burada uyuyakalınca sabah çıkarım diye düşündüm. Ama kapı kilitli olunca çıkamadım ve polisten yardım istedim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA