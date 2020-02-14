Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
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Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " kakafoni". Peki, kakafoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi yazılır?

14.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:24
Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?

Kakafoni kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Kakofoni nasıl yazılır? Kakofoni mi, kakafoni mi? TDK'ya göre kakafoni kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KAKOFONİ NASIL YAZILIR? KAKOFONİ Mİ, KAKAFONİ Mİ?

Kakafoni: Yanlış

Kakofoni: Doğru

TDK'YA GÖRE KAKOFONİ NE DEMEK?

kakofoni

isim, edebiyat, Fransızca cacophonie

Ses uyumsuzluğu.


Haber Videosu

: Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
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