Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " kakafoni". Peki, kakafoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi yazılır?
14.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:24
Kakafoni kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Kakofoni nasıl yazılır? Kakofoni mi, kakafoni mi? TDK'ya göre kakafoni kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
KAKOFONİ NASIL YAZILIR? KAKOFONİ Mİ, KAKAFONİ Mİ?
Kakafoni: Yanlış
Kakofoni: Doğru
TDK'YA GÖRE KAKOFONİ NE DEMEK?
kakofoni
isim, edebiyat, Fransızca cacophonie
Ses uyumsuzluğu.
Haber Videosu: Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
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