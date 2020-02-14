: Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?

14.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:24

Kakafoni kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Kakofoni nasıl yazılır? Kakofoni mi, kakafoni mi? TDK'ya göre kakafoni kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KAKOFONİ NASIL YAZILIR? KAKOFONİ Mİ, KAKAFONİ Mİ?

Kakafoni: Yanlış

Kakofoni: Doğru

TDK'YA GÖRE KAKOFONİ NE DEMEK?

kakofoni

isim, edebiyat, Fransızca cacophonie

Ses uyumsuzluğu.

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