Kahtalı Mıçe isminin anlamı nedir? Kahtalı Mıçe ne demek? Mıçe ne demek? Kahta neresi? Kahtalı Mıçe gerçek adı ne?

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatacak! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü türkücü Kahtalı Mıçe! Kahtalı Mıçe'nin adı izleyiciler tarafından merak konusu oldu! peki, Kahtalı Mıçe isminin anlamı nedir? Kahtalı Mıçe ne demek? Mıçe ne demek? Kahta neresi? Kahtalı Mıçe gerçek adı ne?

Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! Türkiye'nin sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı ve türkücüsü Kahtalı Mıçe bu akşam İbo Show'a konuk olacak! Kahtalı Mıçe ya da Mıçı adı ne demek izleyiciler tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı! İşte detaylar...

KAHTALI MIÇE GERÇEK ADI NEDİR?

Kahtalı Mıçı ya da Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı Mustafa Aslan'dır.

KAHTALI MIÇE NE DEMEK?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Bu yüzden "Kahta'lı" olarak kullanmaktadır. Mıçı ya da Mıçe ise, sanatçının asıl adı olan Mustafa'nın kısaltılmış, çevresi tarafından söylenen, seslenilen halidir.

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur.

Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. 79 yılında bir düğünde söylediği Kürtçe şarkı nedeniyle Beden Terbiyesi İl Müdürlüğündeki işinden oldu. Ardından tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldı. 1980 döneminde tekrar tutuklandı.

Sırrı Süreyya Önder'in "Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.

Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.