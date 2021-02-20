Kahtalı Mıçe - Adıyaman Türküsü / Ah Le Yaman Sözleri
İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Kahtalı Mıçe! İşte, Kahtalı Mıçe - Adıyaman Türküsü / Ah Le Yaman Sözleri
Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! Türkiye'nin sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe bu akşam İbo Show'a konuk oluyor ve sevilen türkülerini seslendiriyor! İşte, Kahtalı Mıçe - Adıyaman Türküsü/ Ah Le Yaman Sözleri
KAHTALI MIÇE - ADIYAMAN TÜRKÜSÜ ŞARKI SÖZLERİ!
Tarlaya nar ektim
Dibini dar ettim
Nemrut güzelini
Kendime yar ettim
Ah le amman vah le amman
Burası bizim Adıyaman
Tarlada tütünüm
Kalmadı bütünüm
Nemrut güzelini
Nereye götürüm
Ah le amman vah le amman
Burası bizim Adıyaman
Kapıda bastım zile
Açmıyor bak hele
Yeter ki bana var
Girerim menzile
Ah le amman vah le amman
Burası bizim Adıyaman