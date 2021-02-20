Kahtalı Mıçe - Adıyaman Türküsü / Ah Le Yaman Sözleri

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Kahtalı Mıçe! İşte, Kahtalı Mıçe - Adıyaman Türküsü / Ah Le Yaman Sözleri

Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! Türkiye'nin sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe bu akşam İbo Show'a konuk oluyor ve sevilen türkülerini seslendiriyor! İşte, Kahtalı Mıçe - Adıyaman Türküsü/ Ah Le Yaman Sözleri

KAHTALI MIÇE - ADIYAMAN TÜRKÜSÜ ŞARKI SÖZLERİ!

Tarlaya nar ektim

Dibini dar ettim

Nemrut güzelini

Kendime yar ettim

Ah le amman vah le amman

Burası bizim Adıyaman

Tarlada tütünüm

Kalmadı bütünüm

Nemrut güzelini

Nereye götürüm

Ah le amman vah le amman

Burası bizim Adıyaman

Kapıda bastım zile

Açmıyor bak hele

Yeter ki bana var

Girerim menzile

Ah le amman vah le amman

Burası bizim Adıyaman