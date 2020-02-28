Kahramanmaraşlı şehidi aynı bölgede görev yaptığı kardeşi getirdi

28.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:24

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.



Hatay'dan kalkan askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) naaşına, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı da eşlik etti. Şehit Saygılı'nın baba, anne ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamazken, kardeşlerinden 3'ünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Şehit Saygılı'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip, Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA