Kahramanmaraş'taki Fetö/pdy Davası

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Afşin ilçesindeki iş adamları ve esnafın da yer aldığı 2'si tutuklu 13 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı.



Mahkeme heyeti, Afşin'de 2012'de kapatılan Afşinbey şirketinin muhasebecisi olarak çalışan tutuklu sanık Şahin Maaşoğlu'na, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadığını sordu.



Maaşoğlu, programı kullandığını kabul ederek, "ByLock programını benim cep telefonuma Orhan Yıldız yükledi. İşle ilgili kullanıyordum." dedi.



Mahkeme başkanı, sanık Maaşoğlu'nun telefonun dijital incelemesinde ortaya çıkarılan "Büyüğümüz canlı yayın yapacak bunu yayalım ve takip edelim. Herkül.org kapatıldı. Bunu sosyal medya üzerinden lehimize çevirelim." şeklindeki ByLock yazışmalarını okudu.



Bunun üzerine sanık Maaşoğlu, "Orhan Yıldız yaşanan olaylardan dolayı motive etmek için böyle mesajlar atmış olabilir. Bu süreçlerin geçeceği, moral kazandırmaya yönelik mesajlar atılıyordu." ifadelerini kullandı.



Afşinbey şirketi yöneticilerinden tutuklu sanık Nazım Sarı ise terörist olmadığını söyledi. Bu yapıya dini duygularla yakınlık duyduğunu öne süren Sarı, "Bilerek, isteyerek suç işlemedim." şeklinde savunma yaptı.



Diğer tutuksuz sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.