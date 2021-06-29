Kahramanmaraş'ta yaz spor okulları 5 Temmuz'da açılıyor
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Kahramanmaraş'ta yaz spor okulları 5 Temmuz'da açılıyor

Kahramanmaraş'ta yaz spor okulları 5 Temmuz'da açılıyor
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarının 5 Temmuz'da açılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarının 5 Temmuz'da açılacağı bildirildi.,

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Osman Sayın Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, yaz spor okulunda 23 branşta gençleri sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Boz, Türk sporunun gelişmesi gençleri spora teşvik etmek için ve gençlere daha iyi spor faaliyetleri sunmak adına çok çalıştıklarını ifade etti.

Bünyelerinde 11 ilçede bulunan spor tesislerinin 5 Temmuz'da açılacağını belirten Boz, şunları kaydetti:

"Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kano, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme, wushu branşlarında yaz spor okulları açılacak. Engelsiz bireylerimiz unutulmadı. spora teşvik etmek ve spor yoluyla sosyal hayata katılımların arttırılmasını amaçladığımız bedensel, görme, işitme, özel sporcular için engelsiz spor okullarımızı açarak engelsiz bireylerimizi de sporla buluşturacağız. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri özellikler sahip okullarımızda spor yapanlar arasından yarının şampiyonları olabilecek kabiliyette çocuklarımızın çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle Yaz Spor Okulları'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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