KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı

21.11.2020 01:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:47

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşlı çiftin 160 bin lira değerdeki ziynet eşyası ve 13 bin lirasını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşlı çiftin 160 bin lira değerdeki ziynet eşyası ve 13 bin lirasını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çiftin 160 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 13 bin lirası evlerin önünde bulunan araçtan çalındı.

Yaşlı çiftin ihbarı üzerine çalışma başlatan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının bulunmaması nedeniyle benzer yöntemle hırsızlık gerçekleştiren kişiler üzerinde yoğunlaştı.

Araştırmanın ardından polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği düşünülen Burak G.(24) ve Gökhan Ş'yi (27) takibe aldı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde durdurulmak isterken kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 11 bin 600 lira nakit para ve yaşlı çifte ait 160 bin lira değerindeki ziynet eşyasının tamamı ve çaldıkları parayla aldıkları bir miktar eroin ele geçirildi.

Suçlarını kabul ettiği öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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