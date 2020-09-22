Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama
22.09.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:18

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda metamfetamin, bonzai, esrar, hap, hassas terazi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan A.P. (32), S.N. (29), M.T. (38) ve Y.T. (26) uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Tutuklanan 4 şüpheli cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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