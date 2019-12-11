Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

11.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:33
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

'ta otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Göksun ilçesi Elbistan ilçesinde meydana geldi. Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine seyir halinde olan (26) idaresindeki 46 AC 119 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Recep Küççük'ün idaresindeki 27 GD 679 plaka minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, İbrahim Küççük (26), Recep Küççük (27) ve Ömer Duman (26) yaralandı. hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Duman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler