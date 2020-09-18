Kahramanmaraş'ta otomobil lastiği takılan bisiklet ilgi odağı oldu
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Kahramanmaraş'ta otomobil lastiği takılan bisiklet ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 14 yaşındaki Halil İbrahim Kaba'nın otomobil lastiği taktırdığı bisikleti ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş'ta otomobil lastiği takılan bisiklet ilgi odağı oldu
18.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:08

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 14 yaşındaki Halil İbrahim Kaba'nın otomobil lastiği taktırdığı bisikleti ilgi odağı oldu.

Bir arkadaşıyla bisikletinin arka tekerleğine otomobil lastiği taktırmak isteyen Kaba, sanayiye gitti.

Yaklaşık 10 günlük çalışma sonrasında Kaba'nın bisikletine otomobil lastiği takıldı.

Caddelerde sürdüğü bisikleti ilgi odağı olan Kaba'yı durduran bazı vatandaşlar aracın fotoğrafını çekiyor.

Kaba, gazetecilere, bisikleti kullanmanın zorluğu bulunduğunu ancak çok keyifli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

AA Editörü - İzzet Mazı
İzzet Mazı
AA Editörü
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