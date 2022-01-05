Kahramanmaraş'ta öğrencilere deneme sınavı desteği

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Ortak Sınav Protokolü" kapsamında kent genelinde deneme sınavları yapılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce imzalanan protokol çerçevesinde, sınavlara hazırlanan öğrencilerin LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) denemelerinde sınav tecrübesi kazanması amacıyla deneme sınavları gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen deneme sınavına girecek olan öğrencileri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Protokolün öğrencilere başarı getireceğine inandıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, kurum olarak eğitime destek olmanın en önemli vazifelerinin olduğunu belirtti.

Belediyeciliğin yalnızca alt ve üstyapı faaliyetleri olmadığını ifade eden Keleş, "Büyükşehir Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çok güzel iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin sınav formatına alışması, heyecanlarının yenilmesi açısından önemli ve değerli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlar; öğrencilerimizin eksikliklerini ortaya koyabilir. Şehrimiz, üniversite sınavlarında dereceye giren birçok öğrenciye sahip. Onların daha iyi olmasını arzuluyoruz, tüm evlatlarımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da öğrencilerin sınav öncesi eksikliklerini gidermesi açısından deneme sınavlarının önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Protokol kapsamında deneme sınavlarını 467 okulda uygulamaya başladıklarını ifade eden Kahraman, kent genelinde 37 bin 857 öğrencimiz bu sınavlara gireceğini ifade etti.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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