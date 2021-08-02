KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Burak Gündüz (31) idaresindeki 27 RS 036 plakalı otomobil ile Durdu Mehmet Yıldız'ın kullandığı 46 PA 942 plakalı otomobil, Ekinözü yolu Taşburun Mahallesi çıkışında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve beraberlerindeki E.B. (19), Y.T. (47), M.G. (28) ile Ü.T. (22) yaralandı.

Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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