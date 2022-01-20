Kahramanmaraş'ta devrilen tır nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol açıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta devrilen tır nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol açıldı

Kahramanmaraş'ta devrilen tır nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol açıldı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan yol, yaklaşık iki saatlik çalışmaların ardından yeniden açıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan yol, yaklaşık iki saatlik çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Levent Can idaresindeki 31 Y 4965 plakalı zeytin çekirdeği yüklü tır, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Türkoğlu- Adıyaman bağlantı yolunda devrildi.

Devrilen tır, jandarma ekiplerinin desteğiyle vinç yardımıyla kaldırıldı, yola dökülen zeytin çekirdekleri toplanarak başka araca nakledildi.

Karayolları ekiplerince temizlenen yol, yaklaşık iki saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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