Kahramanmaraş'ta devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
29.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:08
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Cumali Deveci (23) yönetimindeki 47 PL 937 plakalı patates yüklü kamyonet, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 35. kilometresinde refüje devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı