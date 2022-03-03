Kahramanmaraş'ta bir kişiyi tüfekle ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası - Haberler

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Kahramanmaraş'ta bir kişiyi tüfekle ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta bir kişiyi tüfekle ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan sanık, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan sanık, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Y.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Y.B, çok pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığa 14 yıl hapis cezası verdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 14 Kasım 2020'de dikimevinde çalışan Hasan A, iş yerine giren şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren Y.B. aracıyla kaçarken yakalanmıştı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Haberler

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