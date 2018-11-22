Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 82 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 82 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Saçaklızade Mahallesi 51 Sokakta yaşayan Osman Polat, eşi Sultan Polat tarafından yerde hareketsiz bulundu.
Durum sağlık ekiplerine ve polise bildirildi.
Eve gelen sağlık ekipleri Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polat'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.