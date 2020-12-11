Kahramanmaraş'ta aranması olan ve yakalanan 90 kişiden 56'sı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta aranması olan ve yakalanan 90 kişiden 56'sı tutuklandı

11.12.2020 21:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:20
Kahramanmaraş'ta aranması olan ve yakalanan 90 kişiden 56'sı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince yapılan çalışmayla çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince yapılan çalışmayla çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 56'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; haklarında 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'yaralama', 'silahla tehdit', 'gasp', 'dolandırıcılık', 'sahtecilik' gibi suçlardan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 34 kişi olmak üzere toplam 90 kişi yakalandı.Gözaltına alınarak götürüldükleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 56'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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