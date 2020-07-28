Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta iki grup arasında sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında, 60 yaşındaki Mehmet Kaçmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
28.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:49
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesi'nde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen; sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, Mehmet Kaçmaz (60) ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri, Mehmet Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçmaz'ın cenazesi, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, kavgaya karışan her iki gruptan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA