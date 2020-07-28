Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında, 60 yaşındaki Mehmet Kaçmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
28.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:49

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesi'nde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen; sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, Mehmet Kaçmaz (60) ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, Mehmet Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçmaz'ın cenazesi, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, kavgaya karışan her iki gruptan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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