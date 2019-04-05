Kahramanmaraş Kızının Gözü Önünde Öldürülen Emine Yıldız Toprağa Verildi

Kızının gözü önünde öldürülen Emine Yıldız toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta eşinin eniştesi Ali Karapınar tarafından, 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurularak öldürülen Emine Yıldız (45), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Metin Yıldız, cenaze sırasında eşinin tabutunu ağlayarak taşıdı.

Çarşamba günü Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ali Karapınar bilinmeyen nedenle müstakil evin ikinci katında oturan Emine Yıldız'a, küçük kızı yanındayken av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, annesinin ölümüne tanıklık eden kızı şoka girdi. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Ali Karapınar, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Emine Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Emine Yıldız için cuma namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının katıldığı cenaze namazı ardından Metin Yıldız eşinin tabutunu ağlayarak cenaze aracına taşıdı.

Emine Yıldız, götürüldüğü Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA