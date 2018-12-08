Kahramanmaraş CHP'nin Kahramanmaraş Adayı Belli Oldu

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayının milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç olduğunu açıkladı.

Esat Şengül yaptığı açıklamada, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un seçildiği günden bu yana milletin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve halkın yanında olan bir siyaseti meclise taşıdığını söyledi. Bu nedenle Öztunç'a kamuoyunda büyük bir saygı ve sevgi olduğunu ifade eden Şengül, şunları söyledi:

"Sayın Öztunç ile ilgili Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme yaptım. Sayın Öztunç'un Kahramanmaraş'taki 5 aylık milletvekilliği sürecini değerlendirdiğimiz zaman hemşerilerimizin teveccühlerinin Sayın Ali Öztunç'a yöneldiğini, özellikle Kahramanmaraş'ta belediyeyi kazanmamızın bugünkü oylar baz alındığında zor olduğunu gördüğümüz halde vatandaşlardan gelen teveccühleri Sayın Genel Başkanımıza anlattım ve Sayın Ali Öztunç'u büyükşehir adaylığına istedim. Sayın Genel Başkanımız da gülümseyerek 'Neden olmasın. Başarılı insanlar her zaman her yerde olmalıdır' dedi. Dolayısıyla Sayın Ali Öztunç, partimizin adayıdır. Hemşerilerimiz o teveccühlerini inşallah oya da dönüştürürse Kahramanmaraş sosyal belediyecilikle tanışacaktır diye düşünüyorum."

Şengül ayrıca, önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile tekrar bir araya gelerek Ali Öztunç'un adaylığının partinin yetkili kurullarınca da onaylanmasını isteyeceğini, bunun ardından Öztunç ile birlikte Kahramanmaraş'a gelerek seçimin startını vereceklerini söyledi.