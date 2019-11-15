Kahramanmaraş Belediye Başkanı'ndan çarşıda karşılaştığı Trabzonlu kadına tepki çeken sözler: Sizi biz Müslüman yaptık

15.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:53

Kahramanmaraş'ın AK Partli Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzonlu bir kadına "Sizi biz Müslüman yaptık" dedi.

İl merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Trabzonlu olduğunu belirten bir kadın arasında yaşanan diyalog, vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Güngör sohbet ettiği bir kadının Trabzonlu olduğunu öğrenince "Sizi biz Müslüman yaptık" şeklinde konuştu. Kadın ise şaşırarak "Ne demek yani o?" sözleriyle tepkisini gösterdi. Birçok yerel gazete ve televizyonda yer alan görüntülerin ardından Güngör'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

GÜNGÖR'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu olmak üzere İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve şehrin tanınmış isimleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e tepki gösterdi.

İYİ Partili Örs, TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada "Daha önce de benzer bir hadise İstanbul'da Esenler Belediye Başkanının da yine bu denli mesnetsiz iddiaları olmuştu. Anlaşılan İstanbul'dan bir ders alınmamış. Ben AK Parti'nin yetkililerine, belediye başkanlarına bu konuda Trabzon'la ilgili konuşurken nelere dikkat edip nelere dikkat etmemeleri konusunda bir tavsiyede bulunmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ZORLUOĞLU: MAKSADINI AŞAN SÖZLER SÖYLEDİĞİNİ İFADE ETTİ

Güngör tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür dilerken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu da aradı. Başkan Zorluoğlu görüşmenin detaylarını, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı eski bir dostumdur. Dün akşam üzgün olduğunu söyledi. Sokakta Trabzonlu bir hemşehrimizle boş bulunduğunu maksadını aşan sözler söylediğini ifade etti ve özür diledi. O da eksiğini hatasını gördü, bazen biz de böyle hatalara düşebiliyoruz.

Maksadının bu olmadığını biliyorum. Niyetlere bakmak lazım. Niyetinin halis olduğunu biliyorum. Maraş bizim kardeş şehrimiz ve inşallah bizim dönemimizde hem Trabzon Caddesi hem de Maraş caddesiyle ilgili özel projemiz var. Ufak bir yol kazası diyelim ve üzerinde çok durmayalım diye öneriyorum'' ifadeleriyle anlattı.

GÜNGÖR KENDİSİNİ SAVUNDU: SÖZLERİM ÇARPTIRILDI

Tepkilerin hedefindeki isim Başkan Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini savundu. Sözlerinin çarptırıldığını ifade eden Güngör "Çarşı ziyareti sırasında karşılaşmış olduğumuz şehrimizde mukim Trabzonlu bir hanım kardeşimizle 'şaka ve espri' mahiyetli ifademiz çarpıtılarak amacı dışına aktarılmıştır. Tarihten ve Saçaklızadelerden bu yana Trabzon ve Kahramanmaraş kardeşliğini espriyle ifade etmek amacıyla sarfedilen sözlerimin maksadı dışında bir anlam yüklenerek medyada paylaşılmasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Hiçbir art niyet ve ima taşımayan, kastı aştığı anlaşılan bu diyalogdan dolayı başta hanım kardeşimiz olmak üzere bütün Trabzonlu kardeşlerimden özür ve helallik diliyorum" dedi.