Kahramanmaraş Annesinin Kucağında Babasının Mezarını Ziyaret Etti

Annesinin kucağında babasının mezarını ziyaret etti

Jandarma Uzman Çavuş babası Hakan Duyğal'ı 2 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör saldırısında kaybeden 3 yaşındaki Meyra, annesi ve ağabeyleriyle birlikte şehit babasının mezarını ziyaret eti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kahramanmaraş'taki Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte tören düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman'ın şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Şehitler için saygı atışının da yapıldığı törende Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile kent protkolü, şehit yakınları, askeri ve mülki erkan ile törene katılanlar mezarları ziyaret edip karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu tören, dualarla sona erdi.

AĞABEYLERİYLE BABASINI ZİYARET ETTİ

Duygusal anların yaşandığı şehitlikteki törene katılanlardan Meyra Duyğal, ağabeyleri Şükrü Buğra ve Mustafa Berk Duyğal ile birlikte şehit babasının mezarını ziyaret etti. babasını kaybettiğinde henüz 10 aylık olan ve yakınlarının kucağında babasının fotoğrafıyla oynayan küçük Meyra, Şehitleri Anma Günü'nde de annesi Sibel Duyğal ve yakınlarının kucağından inmedi.

'YAVRULARIMIZ, ELHAMDÜLİLLAH GENÇ YAŞTA BÖYLE BİR MERTEBEYE ULAŞTI'

2 sene önce Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Jandarma Er Mücahit Şimşek'in annesi Özlem Şimşek ise şehitliğin çok güzel bir mertebe olduğunu belirtirken, şehit annesi olmanın da çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Anne şimşek, Eninde sonunda bizim akıbetimiz de ölüm ama Allah'ım herkese hayırlı ölümler nasip eylesin Yavrularımız da dedeleri gibi Çanakkale şehitlerinden olan şehitlerimizden inşallah. Genç yaşta yavrularımızı kaybettik ama Elhamdülillah böyle bir mertebeye ulaştı yavrularımız. Acısı büyük sadece dedi.

'ONLARA AFRİN'İ MEZAR EDECEKLER İNŞALLAH'

4 yıl önce Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Vedat Sarıkaya'nın babası Ömer Sarıkaya da acılarının anlatılacak gibi olmadığını söyledi. Baba Sarıkaya, Anlatılacak gibi değil ama geçiştirip gidiyoruz işte. Afrin'de kanı beş kuruş etmez adamlar bütün fidanları toprağa veriyor. Ne desek boş. Ama Afrin'i de mezar edecekler onlara inşallah dedi.

Oğlunun mezar taşını okşayarak başında gözyaşı döken anne Pakize Sarıkaya da, 2 oğlu daha olduğunu ve gerekirse vatan için onları da feda etmeye hazır olduğunu söyledi. Sarıkaya, Allah'ım bütün askerlerimizi, devletimizi, milletimizi korusun. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Vatanımız kimse bölemez dedi. Şehidin eniştesi Mustafa Kartal da Afrin'deki askerlere selam göndererek, Gerekirse hepimiz asker oluruz, şehit oluruz, gazi oluruz ama bu vatanı kimseye böldürmeyiz. Bu böyle bilinsin diye konuştu.