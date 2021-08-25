Kahramankazan'da çiftçilere trafik eğitimi verildi

Kahramankazan'da traktörlerini muayene için getiren çiftçilere jandarma tarafından "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında trafik eğitimi verdi.

Kahramankazan'da traktörlerini muayene için getiren çiftçilere jandarma tarafından "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında trafik eğitimi verdi.

Eğitim programına Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Hakan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun ve çiftçiler katıldı.

İlçe Ziraat Odası Başkanlığı ve Jandarma Bölük Komutanlığının birlikte organize ettiği programda çiftçilere trafik kuralları hatırlatıldı, reflektör ve çakar lamba takmanın gerekliliği anlatıldı. Bilgilendirici broşürler ve reflektör dağıtıldı.

Çiftçiler traktörlerini kapalı pazar yerinde kurulan mobil traktör muayene istasyonuna getirerek kontrollerini yaptırdı.

Yapılan bilgilendirmede traktörlerin diğer araçlara oranla daha yavaş ve manevra kabiliyetinin daha sınırlı olduğu belirtilerek, son 5 yılda traktörlerin karıştığı kazalarda 1018 kişinin hayatını kaybettiği bu nedenle kurallara uyma konusunda hassasiyet gösterilmesi, traktörün gece görünürlüğünü artırmak için römorkun arka ve yan taraflarına reflektör takılması, römorkta yükün üzerine yolcu alınmaması gibi uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş