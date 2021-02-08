Kahraman Türk askerinin şefkati sınırları aşıyor! Görevdeyken yaşadıklarını anlatan uzman çavuş duygulandırdı

Dövüş Sanatları Eğitmeni Oğuz Cunduk, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Bir dönem Suriye'de askerlik yapan Cunduk, kahraman askerlerimizin yaşadıklarından bahsederek duygulandırdı.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Dövüş Sanatları Eğitmeni Oğuz Cunduk, Suriye'de uzman çavuş olarak Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında yer aldığı günlerden bahsederek yürekleri dağladı.

Cunduk, savaş ortamındaki çocukların sefalet içinde yaşadığını söyleyerek, kendisini çok duygulandıran olaylardan bahsetti.

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