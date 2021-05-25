Kağızman'da vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağızman'da vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı

Kağızman'da vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Kağızman Belediyesince vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı.

Kağızman Belediyesince vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ın talimatlarıyla ilçedeki serada yetiştirilen çeşitli sebze fideleri ile Kağızman yerli domates fidesi muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Cücü, ilçede yerli tohum üretimini yaygınlaştırıp halkla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Adem Büyük Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kağızman'da vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 11:59:28. #1.13#

title