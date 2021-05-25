Kağızman'da vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı
Kağızman Belediyesince vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı.
Kağızman Belediyesince vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı.
Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ın talimatlarıyla ilçedeki serada yetiştirilen çeşitli sebze fideleri ile Kağızman yerli domates fidesi muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Cücü, ilçede yerli tohum üretimini yaygınlaştırıp halkla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik